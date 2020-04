Il Portogallo è pronto già per il dopo Covid19

Da un post dice ATEX

E noi aspettiamo…..

Guardate come si stanno organizzando in Portogallo.

In un momento in cui ci si prepara per la ripartenza del settore, le strutture turistiche, le società di animazione turistica e le agenzie di viaggio possono richiedere la dichiarazione come realtà “Clean & Safe”.

Turismo de Portugal ha creato un marchio per distinguere le attività turistiche che assicurano il rispetto dei requisiti di igiene e pulizia per la prevenzione e il controllo del Covid-19 e altre possibili infezioni, rafforzando, così la fiducia del turista nella destinazione.

Questo riconoscimento è valido per un anno, è gratuito e facoltativo, e richiede l’implementazione nelle aziende di un protocollo interno che, secondo le raccomandazioni della Direzione Generale della Salute, garantisca le procedure di igienizzazione necessarie per evitare rischi di contagio e garantisca i procedimenti sicuri per il funzionamento delle attività turistiche.

Il marchio “Clean & Safe” può essere ottenuto online, dal 24 aprile, sulle piattaforme digitali di Turismo de Portugal: Rnet (Registro Nazionale delle Strutture Turistiche), Rnaat (Registro Nazionale degli Agenti di Animazione Turistica) e Rnavt (Registro Nazionale degli Agenti di Viaggi e Turismo) e sarà sempre associato al numero di registro dell’organizzazione. Una volta sottoposta la Dichiarazione di Impegno da parte delle aziende, queste potranno utilizzare il marchio “Clean & Safe”, sia fisicamente nelle loro installazioni, sia sui loro canali digitali.

Turismo de Portugal, in collaborazione con le autorità competenti, effettuerà controlli casuali alle imprese che hanno aderito al programma. Con questa misura l’Autorità Turistica Nazionale pretende non solo trasmettere alle imprese informazioni sulle misure minime necessarie di igiene e pulizia da adottare, ma anche promuovere il Portogallo come meta sicura in termini di assistenza per la diffusione del virus, con un’azione coordinata da parte di tutte le aziende del settore e che presto si estenderà ad altre aree di attività in base alle numerose manifestazioni di interesse.

Cosa stiamo aspettando????