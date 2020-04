Pizze e dolci nelle panetterie, multe e denunce

Nuova raffica di denunce e di chiusure per gli esercizi commerciali sanzionati nelle scorse settimane per non avere osservato i divieti imposti in materia di vendita di prodotti alimentari. In azione gli agenti della Polizia municipale di Napoli, coordinata dal comandante Ciro Esposito; ma ulteriori provvedimenti di sospensione temporanea delle licenze commerciali vengono segnalati a decine – un po’ dovunque – anche nei comuni dell’area metropolitana.

LE CHIUSURE

In sole ventiquattr’ore, nella giornata di sabato, la Polizia locale del capoluogo campano ha notificato i provvedimenti di chiusura decretati dalla Prefettura. Questa volta il pugno di ferro ha riguardato cinque negozi, nella zona collinare e nella periferia orientale. Al Vomero chiusi due forni che producevano – oltre al pane – prodotti alimentari la cui vendita era e resta inibita dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: dovranno tenere calate le saracinesche per cinque giorni; identico provvedimento ha riguardato una salumeria.

A San Giovanni a Teduccio gli uomini della locale Unità Operativa della Municipale hanno notificato un provvedimento di chiusura di dieci giorni ad una cartoleria e di cinque giorni nei confronti del proprietario di una panetteria all’interno della quale si vendevano cibi cotti da asporto.

Solo qualche giorno fa identico provvedimento aveva investito la nota panetteria Moccia, in via San Pasquale a Chiaia: anche in questo caso l’esercizio commerciale – controllato a fine marzo e trovato non in regola con le prescrizioni imposte dal governatore campano – ha avuto una chiusura di cinque giorni.

LE REAZIONI

La raffica di provvedimenti derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni regionali ha fatto già insorgere il presidente dell’associazione Noi Consumatori, l’avvocato Angelo Pisani, che afferma: «Le chiusure dei panifici sono vietate dalla legge, una sanzione insensata e cattiva, pericolosa ed incostituzionale».

«Come si può accettare in silenzio tutto ciò – prosegue Pisani – e permettere che in uno Stato di diritto una ingiusta, pericolosa, incostituzionale ed irrazionale imposizione di sanzioni accessorie di sospensione di attività commerciali autorizzate possa imporre la chiusura dei negozi, solo perché insieme al pane si è osato vendere un cornetto o focaccia con pomodoro?». Il legale anticipa che presto partiranno azioni legali, vere e proprie class action, contro quelli che definisce provvedimenti «ingiusti e illegittimi».

I CONTROLLI

E passiamo ai controlli. Forze dell’ordine e Municipale restano mobilitate su tutto il territorio cittadino e dell’area metropolitana. Anche ieri posti di blocco ovunque, ma va detto che nella stragrande maggioranza i napoletani continuano a restarsene diligentemente in casa. Poche le segnalazioni di assembramenti, registrati ancora una volta a macchia di leopardo in alcune zone del centro storico e al Vasto. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per detenzione di ordigni esplosivi. I due, di 30 e 62 anni, napoletani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati a bordo della loro auto in via Arco di Sant’Antonio.

I militari hanno deciso di fermarli e controllarli: erano in possesso di due ordigni artigianali esplosivi e molto pericolosi. Le bombe incendiarie, dal peso complessivo di 2 chili e 100 grammi, erano nascoste in una busta sotto il sedile. Un ordigno è stato fatto brillare dai carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli mentre il secondo, sequestrato, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici. I due sono finiti in carcere.

Giuseppe Crimaldi, Il Mattino