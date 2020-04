Pimonte, nominato al Comune nuovo segretario generale. Palummo (sindaco): “Soddisfazione per la scelta di Monica Siani, ora si apre una nuova fase”

“Monica Siani è il nuovo segretario generale del Comune di Pimonte. Il suo profilo è stato scelto, tra le varie candidature avanzate, per l’esperienza, la professionalità e onestà, dimostrate nello svolgimento dei delicati incarichi a lei affidati nelle amministrazioni locali. Una decisione che ha avuto anche il benestare del Commissario Prefettizio del Comune di Pompei, a cui va il mio ringraziamento per la disponibilità dimostrata. La nomina deve dare nuovo slancio al nostro Comune, con l’avvio di una nuova fase per la macchina amministrativa, che torna ad essere operativa al 100% ”. Lo ha annunciato il sindaco di Pimonte, Michele Palummo, dopo aver firmato il decreto di nomina.

“In un periodo di grandi difficoltà legate all’emergenza del coronavirus – ha aggiunto il primo cittadino pimontese – la nostra amministrazione si prepara, con questa nomina e le altre attività già annunciate, a gettare il cuore oltre l’ostacolo, garantendo il massimo della professionalità in tutti i suoi ruoli a supporto delle nuove e crescenti esigenze della nostra comunità”.