Pimonte. Due contagiati per Coronavirus, il post di Barbara Di Palma

Anche Pimonte, il paese fra Gragnano e Agerola sui Monti Lattari in provincia di Napoli ha due casi positivi al coronavirus #covid-19. La nostra amica volto noto della RAI (nella foto in costa d’Amalfi) ha postato una sua riflessione al proposito

Mi è appena arrivata la brutta notizia. Ci sono i primi due casi positivi nel mio adorato paese, a casa, dove non sono tornata per evitare qualunque rischio per la mia famiglia.

Quel pizzico di serenità che avevo si è spento in un attimo. Come tutti, anche io sono preoccupata, ma non bisogna perdere la calma e la lucidità.

Mi dicono che c’è molta agitazione e pressione per scoprire i nomi dei due contagiati. Ci vuole rispetto per queste persone, per la loro paura, per il loro smarrimento.

Saranno le autorità competenti a effettuare le indagini, a ricostruire i loro spostamenti e individuare i loro contatti. Saranno le autorità ad avvisare chi deve stare in isolamento preventivo.

Non perdete la calma, siate forti e attenti. Ora più che mai.

State a casa. Non uscite.

In 30 giorni ho fatto la spesa due volte e ho ancora cibo per una settimana. Lo so che è dura. Fa paura, ma la paura ci spinge ad avere ancora più attenzione se usata bene.

Non dobbiamo perdere la testa, ma nemmeno il cuore.

Spero che queste due persone guariscano presto, a loro va il mio abbraccio.

Vi voglio bene. Siete la mia casa. La mia famiglia. Sempre.

Pimonte on Line