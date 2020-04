Piano di Sorrento. Vigilanza continua dei Carabinieri ed entrata in servizio di quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Riportiamo il comunicato del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino:

A nome di tutta la nostra comunità vorrei ringraziare l’Arma dei Carabinieri nella persona del comandante Antonio Russo della stazione di Piano di Sorrento per l’importante operazione antidroga condotta sul nostro territorio e conclusasi con 2 arresti.

Inoltre li ringraziamo per l’azione di vigilanza e controllo costante che stanno svolgendo in questa emergenza.

Vi comunico che oggi hanno preso servizio 4 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato (2 turno mattina e 2 turno pomeriggio): Russo Clara, De Luca Lucia, Scognamiglio Immacolata e Pennino Vincenzo.

Che daranno manforte al grande lavoro della nostra Polizia Municipale guidata dal comandante Michele Galano.