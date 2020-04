Vogliamo condividere il bellissimo video sul Miserere 2020 pubblicato da “AC San Michele” con l’introduzione del vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, per tanti anni parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento e “creatore” del “Miserere Valanga” che ogni anno, il Giovedì ed il Venerdì Santo, irrompe nelle strade della nostra città con la sua possente voce. Ed anche quest’anno possiamo ascoltarlo riecheggiare dai balconi e dalle finestre, con lo scenario delle strade deserte da dove sembra di veder spuntare in lontananza i lampioni di apertura, sembra di ascoltare il suono dei tamburi. Il Coronavirus ha ufficialmente fermato tutto, anche le tradizionali processioni, ma noi sappiamo che non è così. Ha fermato fisicamente il cammino degli incappucciati ma non ferma il “Miserere Valanga”, non ferma le tradizioni, non ferma la storia. Ecco il messaggio ad introduzione del video:

“Questo video è il Miserere 2020: coristi che non si rassegnano a tacere, rispettano il Grande Silenzio di queste ore e ci donano l’opportunità di cantare a casa insieme a loro, di non scoraggiarci e di difendere i nostri cori, le nostre tradizioni da iniziative estranee che ne sviliscano la sacralità!

Tre… due… uno… VIA!!!

Ho l’orgoglio e l’onore di dare il via al Miserere 2020.

Carissimo Gianni, voi maestri e tutti voi coristi, sparate il canto che i defunti sosterranno con la loro voce e che Dio ascolterà, appuntite il grido per trafiggere gli ascoltatori, liberate l’onda d’urto del Miserere Valanga fino ad arrossarvi la gola e inzupparvi di lacrime!”