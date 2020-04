Piano di Sorrento. A Via Legittimo le tradizioni sopravvivono al Coronavirus

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. A Via Legittimo le tradizioni sopravvivono al Coronavirus. Bella la tradizione portata avanti da una signora che abita in uno storico palazzo a Via Legittimo, a Piano di Sorrento. La donna, ogni anno, posiziona su una finestra una bambola accompagnata da una gallina nera. Da quest’ultima tira dalla coda una penna ogni settimana. L’ultima, sarà staccata, ovviamente, il sabato prima di Pasqua. Su un’altra finestra, invece, la Pasqua di resurrezione che accoglie il Signore.

Possiamo vedere quindi come non si rinunci alle tradizioni, anche se in modo figurato.