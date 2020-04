Piano di Sorrento. Tutta l’atmosfera della Settimana Santa nella vetrina di Ferdinando Guida Gambardella

Piano di Sorrento. Quest’anno la Settimana Santa sarà diversa, si sentirà la mancanza delle tradizionali processioni che fanno parte della nostra storia e che ci legano con un filo indistruttibile ai nostri antenati. Mancherà il suono dei tamburi, la luce dei lampioni e delle fiaccole, i “misteri” della Passione e Morte di Gesù, il canto degli inni. Ma per le strade di Piano comunque si respira l’aria della Settimana Santa. Bellissima la vetrina allestita da Ferdinando Guida Gambardella di Fioridea in Via delle Rose che racchiude i simboli di questa Settimana di preghiera e di lacrime, dal grappolo di uva al gallo, dalla corona di spine al cappio con il quale Giuda si impiccò. Ed al centro della composizione un antico baule… Ferdinando ogni anno, in occasione della Settimana Santa, prepara la sua vetrina con maestria ma soprattutto con passione ed amore. Ed anche quest’anno, anzi… quest’anno forse più degli altri, ha voluto regalarci questa emozione. Ecco la sua spiegazione dell’allestimento per questa Settimana Santa ai tempi del Coronavirus:

“Il baule è custode…

Quest’anno come ogni anno preparo la vetrina per la settimana santa, tuttavia quest’anno non è come quello scorso. E’ un anno diverso e a tratti inusuale per tutti noi che siamo un po’ tristi per la situazione che stiamo vivendo.

Il baule cosa rappresenta? Egli è un custode della storia e delle storie, del passato, del presente e del futuro. Per anni le nostre nonne riponevano nei bauli la cosa per loro più preziosa: il corredo per la sposa. La sposa prima del matrimonio lo esponeva per poi indossarlo per il grande giorno: il giorno della sposa.

E così attraverso questa metafora ho esposto un baule nella vetrina del mio negozio per riporre e custodire i misteri e le tradizioni che fanno parte della nostra penisola e che noi portiamo in processione.

Quest’anno le processioni non ci saranno ma nel baule è custodito e conservato tutto e noi saremo in una magica attesa proprio come quella della sposa che attende il suo giorno.

Questi simboli li porteremo in giro e sarà il nostro giorno.

Ringrazio l’oratorio di San Nicola e la venerabile congrega dell’Immacolata e dei santi Nicola e Luigi per il prestito dei misteri e Salvatore Cosenza che mi ha aiutato in questa impresa”.