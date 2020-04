Piano di Sorrento. Supermercato Tre Esse: nuove offerte, guanti all’ingresso e sanificazione dei locali

Piano di Sorrento. Al supermercato Tre Esse la tutela del personale e dei clienti è una vera e propria garanzia. Da alcune settimane vige l’obbligo per i clienti dei supermercati di indossare la mascherina e i guanti. Una misura attuata soprattutto per tutelare clienti e dipendenti, che stanno dimostrandosi encomiabili per l’impegno dimostrato durante la situazione di emergenza.

Abbiamo intervistato il direttore Luigi Mastellone, che ci ha rassicurato sulla sanificazione sempre attenta dei locali, oltre ad una impeccabile gestione della merce, a partire dalla farina che nei giorni scorsi ha messo in difficoltà tutti i supermercati italiani.

Il supermercato Tre Esse, tra i principali della Penisola sorrentina, mette a disposizione guanti distribuiti da un incaricato all’ingresso.

Oltre alla recente sanificazione tramite l’ozono, i titolari del Tre Esse hanno ben deciso di sanificare nuovamente il locali, a partire dal magazzino, per assicurare ai propri clienti una fase due in tutta sicurezza.

Infine, altra novità per il supermercato di Piano, sono le offerte attive da oggi, lunedì 27 aprile, fino al 10 maggio. CLICCA QUI per scaricare il volantino.