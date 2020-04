Piano di Sorrento. Spiderman e Stan’s dream video: il supereroe per aiutare i bimbi in quarantena

Ci volevano proprio i supereroi per combattere questo terribile nemico invisibile, ma stavolta non si tratta dei soliti nemici che siamo abituati a vedere nei fumetti Marvel. Spiderman scende in campo per sostenere le persone in quarantena, e lo fa partendo dai più piccoli.

Dopo aver lasciato tracce all’ospedale di Sorrento e al commissariato di Polizia con Batman e Wonder Woman, i supereroi tornano in campo, ed è la volta di Roberto Fornari alias Spiderman/Ironman.

E’ intitolato Stan’s dream video – “Il sogno di Stan” in onore del patron della Marvel Stan Lee, scomparso nel 2018 – , il progetto che Roberto porta avanti ogni pomeriggio alle 17:00, videochiamando tutti i bambini in quarantena per intrattenerli, portare spensieratezza e, soprattutto, rassicurarli del fatto che ci saranno supereroi come Spiderman e Ironman a fronteggiare il nemico che si chiama coronavirus.

Una magnifica iniziativa, preziosa per i più piccoli e per le loro famiglie che, ora più che mai, hanno bisogno proprio del supporto di un supereroe. Gli eroi si vedono anche in gesti come quello di Roberto, complimenti dalla redazione di Positanonews.