Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino: “Non mettetevi in viaggio, non è il momento”. Previste sanzioni ed arresti

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino

Mi rivolgo agli amici, ai parenti ed a tutti quelli che vorrebbero venire in Penisola Sorrentina in questi giorni della Settimana Santa e della Pasquetta.

RESTATE DOVE VI TROVATE NELLE VOSTRE CASE, NON METTETEVI IN VIAGGIO, NON È IL MOMENTO!

Oltre a essere puniti in base alle misure dell’ex art. 650 del Codice Penale ed a pagare un’ammenda fino a 533 euro, rischiate l’arresto o la messa in quarantena punitiva.

EVITIAMO di sovraccaricare di ulteriore lavoro la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine. RISPETTIAMO TUTTI LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS anche all’interno della Penisola stessa.

Conto sul Vostro Senso Civico.

CON IL VOSTRO AIUTO CE LA FAREMO