Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino aggiorna sulla situazione dei buoni spesa

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino

Cari concittadini, buon pomeriggio, di seguito un primo report relativo ai buoni spesa: la graduatoria per la prima settimana di distribuzione, dal 06 al 12 aprile 2020, consta di n. 150 famiglie beneficiarie (di cui n. 82 con ISEE, n. 43 con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, n. 23 con ISEE e beneficiari di sostegno pubblico, inferiore alle soglie dell’avviso pubblico, n. 2 con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e beneficiari di sostegno pubblico, inferiore alle soglie dell’avviso pubblico); i buoni spesa in distribuzione per la prima settimana sono n. 433 del valore di 5 € cadauno, per un totale di 21.665,00 €; ciascuna famiglia riceve da un minimo di 14 buoni spesa settimanali, da 5 € cadauno, per un totale di 70€ settimanali, ad un massimo di 63 buoni spesa settimanali, da 5 € cadauno, per un totale di 315 € settimanali, in proporzione al n. dei componenti la famiglia che si trova presso la medesima abitazione.

I volontari della Protezione Civile, per la prima settimana di erogazione dei buoni spesa, provvedono alla distribuzione dei buoni spesa, al richiedente di ciascuna famiglia, dal 06 al 12 aprile 2020. Ogni settimana, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sono distribuiti i buoni spesa spettanti a ciascuna famiglia secondo i requisiti posseduti. Ogni settimana la graduatoria è aggiornata con i nuovi richiedenti aventi diritto, sempre fino ad esaurimento delle risorse. Tutte le fasi del procedimento sono soggette a tracciatura e controllo, come da relativi delibera di giunta, disciplinare ed avviso pubblico.

Ringrazio tutto il team servizi sociali Luigi Gennaro e Dorella per il lavoro svolto.

Voglio condividere con voi questo scritto inviatomi da Gennaro Izzo: “Essendo il mio 52mo compleanno, ho piacere di condividere con voi la considerazione che quanto stiamo realizzando è uno dei più bei regali “ricevuti”. E’ un ulteriore privilegio aver potuto contribuire – assieme a Dorella e Luigi, in particolare, ma con il supporto di tutti i colleghi coinvolti e presenti in questo gruppo, grazie all’unanime e deciso indirizzo dell’Amministrazione – a far giungere risorse, alle famiglie che serviamo, per contribuire ai loro bisogni primari in un momento epocale per la nostra comunità, che l’accomuna, peraltro, a tutte le comunità del mondo”.