Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino rassicura sulla notizia dei furti: “Si tratta di procurato allarme”

Piano di sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, tramite un post sui social network, rassicura i carottesi sulla vicenda dei furti.

Ecco il post integrale:

Voglio rassicurare la Cittadinanza in merito alla notizia diffusa stamattina dal settimanale “Agorà” sul verificarsi di furti e rapine a domicilio in questo periodo di “forzata clausura” cui siamo costretti per contrastare il diffondersi del contagio da covid-19.

Tale notizia è destituita di fondamento e ingenera un “procurato allarme” tanto più grave mancando oggettivi riscontri in tal senso.

Dal primo giorno dell’emergenza Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza e Polizia Municipale lavorano in sinergia h24 col Centro Operativo Comunale assolvendo alle funzioni previste dalla legge. Per la sicurezza della popolazione nessun organismo diverso da quello del C.O.C. e dei suoi componenti può svolgere in proprio attività di qualunque genere col rischio di ulteriormente propagare il contagio nel momento in cui è richiesta la massima attenzione da parte di tutti per sconfiggere questa emergenza socio-sanitaria gravissima.

Invito pertanto la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alla norme di sicurezza e di segnalare alle competenti autorità persone e iniziative diverse da quelle ufficiali e non contemplate nel piano d’azione del C.O.C. come prescritto dalla legge e che possono rivelarsi pericolose per il contenimento del contagio.

Buona giornata a tutti voi

Vostro sindaco Vincenzo Iaccarino