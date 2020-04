Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino “Quarto caso in città” Sono 20 in Penisola Sorrentina le persone positive al coronavirus Covid-19. Questa mattina l’annuncio di Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento. “Cari concittadini vi comunico che abbiamo un quarto caso positivo al Covid-19 nella nostra comunità”.

In merito alle condizioni del contagiato, il primo cittadino chiarisce che “è in Osservazione Sanitaria Obbligatoria domiciliare seguito dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria e dal Comando della nostra Polizia Municipale. È in condizioni stazionarie”.

Poi l’invito ai propri concittadini: Assolutamente non dobbiamo mollare. Le prossime settimane saranno fondamentali per il contenimento della diffusione del virus..Conto sul vostro senso civico e di responsabilità. Ora dobbiamo rimanere in casa ed uscire solo per necessità”.

Con questo caso il totale della costiera sorrentina arriva così a 20 positivi e quattro decessi. Nel dettaglio abbiamo sette persone che hanno contratto il Covid-19 a Sorrento (di cui due decedute), quattro a Meta, quattro a Piano di Sorrento (di cui una deceduta), tre a Sant’Agnello (di cui una deceduta), una a Vico Equense ed una a Massa Lubrense.

Ogni sindaco pubblica sul suo profilo personale o sulla pagina facebook istituzionale tutti i resoconti. Ogni sera su Positanonews alle 22 facciamo il punto della situazione anche con interviste e i dati complessivi