Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino manda progetti per la Fase 2 a De Luca, stasera sul TG Positanonews. Dal progetto degli stabilimenti balneari, al commercio, alle scuole, Piano di Sorrento è uno dei primi comuni della Campania ad aver elaborato dei progetti con supporti scientifici per la Fase 2 per l’emergenza Coronavirus Covid-19 che dovrebbe ricominciare domani. Questa sera su Positanonews TG in diretta sulla pagina dopo le 20 proveremo a parlarne.