Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino e la risposta alla consigliera Cilento: “No alle strumentalizzazioni”

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha deciso di rispondere alla consigliera Comunale Monia Cilento.

Proponiamo il messaggio completo:

“Devo necessariamente rispondere alla nuova puntata del “diario della Consigliera Comunale ingenua” per un dovere di cortesia e per obbligo istituzionale, sgomberando il campo da qualunque equivoco e alla facili strumentalizzazioni a mezzo social.

Innanzitutto le restrizioni alla mobilità hanno impedito e impediscono quella frequentazione istituzionale utile a favorire la partecipazione alla vita amministrativa. Ho inviato a tutti i Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale un 1° Report sull’attività svolte e in corso recependo anche i suggerimenti della minoranza.

In una situazione assolutamente nuova per tutti, e sfido chiunque a dire il contrario, ci siamo dovuti attrezzare anche sul piano organizzativo per consentire un funzionamento quanto più ordinario possibile delle attività degli uffici, che sono il motore della macchina amministrativa, attivando lo smart working in tempi strettissimi; poi abbiamo dovuto attivare il sistema per svolgere le videoriunioni di Giunta e il Presidente ha dovuto fare altrettanto (8 aprile) per le videoriunioni di consiglio e anche di commissioni.

Nessuno se ne è stato con le mani in mano e, considerando i giorni di Pasqua che per alcuni di noi non sono stati di riposo in famiglia, dovremmo essere in grado di poter organizzare quanto prima una riunione in videoconferenza e sviluppare il tanto invocato confronto al quale, per la verità, non ci siamo mai sottratti consapevoli del valore di qualunque contributo.

Vorrei evidenziare che l’emergenza nazionale si è tradotta nell’adozione di provvedimenti governativi che hanno addirittura sospeso l’accesso agli atti della pubblica amministrazione fino al 31 maggio; nonostante ciò diamo risposta e riscontro a qualunque richiesta della minoranza senza avvalerci, pur legittimamente, di tale normativa transitoria.

Questo solo per rendere edotti tutti dell’eccezionalità del momento e degli strumenti di cui disponiamo per garantire, anche a chi è investito di pubbliche funzioni, quella sicurezza che vale per tutti e che impone sacrifici a tutti.

Già stamattina sto verificando la fattibilità di una riunione in videoconferenza con i capigruppo per un confronto preliminare in attesa che il Presidente possa riunire il consiglio comunale nella forme previste e prescritte.

Mi auguro di aver, per il momento, soddisfatte alcune curiosità poste dalla dottoressa Cilento“.