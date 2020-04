Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino esorta i cittadini: “non dobbiamo tornare indietro” – I DATI

A Piano di Sorrento aprile si conclude con un tampone risultato negativo. Secondo i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, sono due i test effettuati e si attende il risultato: i tamponi complessivi sono 82, di cui 9 tamponi ripetuti. Gli attualmente positivi restano 2.

Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, la situazione vede un ulteriore ripresa, passando da 26 a 30 cittadini sotto sotto osservazione, di cui 3 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus. “Il 4 maggio parte la fase 2 di convivenza con il virus – scrive il sindaco Vincenzo Iaccarino – Distanziamento sociale e norme igienico sanitarie sono azioni fondamentali. Noi faremo la nostra parte per riprenderci quello che questo maledetto virus ci ha tolto. Nessuno sarà lasciato solo, ma non dobbiamo vanificare quello che di buono abbiamo fatto finora. Non possiamo e non dobbiamo tornare indietro” – chiosa il primo cittadino.