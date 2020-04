Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino al Cimitero e la preghiera per i defunti: con lui anche i parroci

Piano di Sorrento. Oggi la Chiesa Cattolica celebra il Sabato Santo, il giorno antecedente Pasqua, che commemora la discesa agli inferi. Gesù resta negli inferi per un breve tempo compiendo la sua vittoria sulla morte e sul diavolo, liberando le anime dei buoni e giusti morti prima di lui apre loro le porte del Paradiso.

Stamattina, in occasione della Settimana Santa e del Sabato Santo, il Sindaco Vincenzo Iaccarino si è recato al Cimitero di Piano di Sorrento con i parroci don Pasquale Irolla, don Rito Maresca, don Antonio Parlato, il vice sindaco Pasquale D’aniello e l’assessore Marco D’Esposito. Tanti nomi importanti a rappresentare tutti i carottesi nella preghiera per i loro cari defunti, ma anche in onore delle vittime per il coronavirus in tutta Italia.