Piano di Sorrento. Si è spenta all’età di 99 anni la cara Cristina Coletta

Piano di Sorrento. La città è in un profondo cordoglio per la perdita della cara Cristina Coletta, all’età di 99 anni. Ad annunciarlo sono le tanto amate nipoti Marta ed Alessandra, oltre ai parenti tutti.

A causa delle disposizioni ministeriali e per via dell’emergenza sanitaria in corso, non si terrà alcun rito funebre e, dunque, si dispensa dalle visite. La salma, dopo la benedizione, sarà inumata domani, martedì 21 aprile, presso il Cimitero di Piano di Sorrento. I familiari possono inviare il proprio messaggio di cordoglio tramite il sito dell’agenzia funebre.

Le nostre sincere condoglianze ai familiari in questo triste momento.