Piano di Sorrento. Scuola Paritaria San Michele Arcangelo, la Protezione Civile inizia la consegna di materiale per la didattica a distanza a tutti gli alunni

Piano di Sorrento. I volontari della Protezione Civile iniziano da oggi la consegna di materiale didattico e dispositivi per il collegamento Didattica a distanza a tutti gli alunni della Scuola Paritaria San Michele Arcangelo dislocati in tutti i comuni della penisola. Un ringraziamento di cuore al sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino per aver reso possibile tutto questo.