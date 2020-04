Piano di Sorrento. Ha riaperto anche lo storico Bar Delle Rose! Il Bar delle Rose, storico di Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, ha riaperto appena ne ha avuto l’occasione, lavorando sia la mattina che il pomeriggio: il bar a la gelateria sono aperti fino alle 14, mentre, successivamente, si lavora con la ristorazione dalle 16 alle 23.

“Attualmente non c’è una grande influenza, anche perché le persone ancora non hanno capito bene come funziona questo delivery. In effetti basta fare una chiamata e noi portiamo la consegna a domicilio. E’ necessaria la chiamata e la prenotazione”, ci hanno detto.

“Ci sono ancora molte persone che vengono e vogliono essere servite come da asporto, ma questo non è ancora possibile. Bisogna aspettare la settimana prossima, infatti già ci siamo attrezzati per dare un distanziamento tra le persone che aspetteranno la consegna del prodotto”.

“Ci siamo informati da soli, non abbiamo avuto grandi problemi sull’organizzazione, anche perché abbiamo dei consulenti che ci aiutano nella sanificazione, nella gestione dell’emergenza ed adesso non abbiamo dipendenti esterni, siamo soltanto noi titolari”.