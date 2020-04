Piano di Sorrento. Il racconto di Don Salvatore Iaccarino: “Come ho scelto di vivere questo tempo? E questa Settimana Santa che ora comincia”?

Condividiamo il racconto di Don Salvatore Iaccarino pubblicato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento. Leggiamolo con attenzione e riflettiamo sulle sue parole.

Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell’altar maggiore e disse: «Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non funzionano». «Non mi pare», rispose il Cristo. «Al mondo ci sono soltanto gli uomini che non funzionano».

In questi giorni mi hanno fatto compagnia i dialoghi dei romanzi di Guareschi attraverso i celebri film di Don Camillo col suo rivale Peppone. Fanno parte del patrimonio della storia italiana, non solo del cinema.

«Troppe cose che non funzionano» esordisce don Camillo: la colpa è sempre di qualcun altro o di qualcosa d’altro. Le stagioni non sono più come prima; la società non procede più come dovrebbe; il progresso ci fa degenerare; il benessere ci rende egoisti; la scuola è uno sfascio, così come della politica non ci si può più fidare; per non parlare della Chiesa, pare che anche Nostro Signore non sia più “quello di una volta”. Una costante deprecazione della nequizia dei tempi.

Al centro della storia della vita forse dimentico che ci sono io con la mia libertà, la mia volontà, il mio cuore e la mia ragione, la mia capacità di donarmi. Certo, ci sono tanti condizionamenti, ma non posso rimandare ad altri quello che «non funziona» e tento una volta tanto un serio esame di coscienza.

Come ho scelto di vivere questo tempo? E questa Settimana Santa che ora comincia?

In questo ultimo venerdì di Quaresima contemplo la tua 𝙘𝙧𝙤𝙘𝙚: debolezza di Dio, debolezza del cristiano, debolezza della Chiesa, ma pienezza di vita perché vita in abbondanza, vita eterna, amore senza misura, follia per il mondo, gratuità fino all’estremo, rivelazione definitiva del volto del Padre, remissione del mio peccato… Ritorna dal cuore il testo della Via Crucis che ho pregato nella mia Parrocchia fin da piccolo: Signore, aiutami a morire per te, aiutami a morire per loro…

Nella tua croce ritrovo 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙖, 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖̀, 𝙡𝙖 𝙑𝙞𝙩𝙖…