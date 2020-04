Piano di Sorrento. Il primo Mercoledì Santo senza Antonio Irolla, il silenzio prende il posto della Rappresentazione Storica

Piano di Sorrento. Oggi è il primo Mercoledì Santo senza Antonio Irolla, ideatore e fondatore della tradizionale Rappresentazione Storica, scomparso lo scorso 28 luglio. Quella che noi carottesi chiamavamo e continueremo a chiamare, ora più che mai, la “Processione di Antonio Irolla”. E questo Mercoledì Santo, a causa della pandemia, la storica rappresentazione non sfilerà per le strade della città. Non ci saranno le bellissime scene a Villa Fondi, il Processo in Piazza Cota, la suggestiva Crocifissione. Un Mercoledì Santo che già si preannunciava diverso e triste per la mancanza del suo protagonista e che il caso ha voluto si trasformasse in un Mercoledì Santo silenzioso, nel quale ognuno di noi ripercorrerà il tradizionale corteo degli anni precedenti. Rivedrà le cadute di Gesù, i ladroni, Giuda sfilare per le strade di Piano. E rivedrà anche Antonio Irolla che ci sarebbe stato comunque in questo Mercoledì, non fisicamente ma la sua presenza si sarebbe avvertita fortissima. Ed in questa atmosfera surreale sembra quasi che il Mercoledì Santo si sia fermato in segno di lutto per la sua assenza. Ma si tratta solo di una pausa che preparerà la Rappresentazione Storica del 2021. Nel frattempo fermiamoci a riflettere e ripercorriamo nella nostra mente i ricordi che ci legano a questa “Processione” che fa parte ormai della nostra tradizione e della nostra storia. Oggi noi carottesi ci sentiamo un pochino più soli, sentiamo più forte la tristezza di questo periodo, ma guardiamo avanti sicuri che ce la faremo e questa Settimana Santa 2020 diventerà uno dei ricordi più preziosi, da custodire gelosamente nei nostri cuori. Una Settimana Santa fatta di presenze-assenze, di ricordi, di suoni e di simboli. E’ questo che fa di noi carottesi una comunità unita e forte, orgogliosi delle nostre radici e delle nostre tradizioni che nessun virus potrà mai sconfiggere. Noi siamo più forti di lui… (Annalisa Cinque)