Piano di Sorrento, primi interventi alla clinica San Michele – VIDEO

Vi avevamo parlato circa un mese fa di riaprire la Clinica San Michele a Piano di Sorrento. Dal nostro punto di vista, sarebbe stata un’ottima cosa, considerando l’emergenza che si sta attraversando. Dopo diverse settimane la cosa è diventata realtà.

C’è stata la richiesta ufficiale al dottor Franco Cirillo, che è l’attuale proprietario della struttura, da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino: il primo cittadino si è attivato per ripristinare l’ex clinica e ha fatto anche richiesta al presidente della Regione Vincenzo De Luca per avviare l’iter. La conferma è arrivata quasi immediatamente e la clinica è disponibile.

Sono partiti, così, i lavori necessari, considerando che la struttura non era attiva dal 2012. Ora verranno aumentati i posti letto, i quali potrebbero essere fondamentali in questa grave emergenza socio-sanitaria. Come detto, la Clinica ospiterà medici e personale sanitario per la gestione domiciliare dei pazienti affetti o sospetti di infezione da coronavirus. Ma non solo. Verrà parcheggiato un camper nel cortile, utile a raggiungere in tempi brevi le località più estreme del territorio per assicurare assistenza specialistica alle persone sospette di contagio e poste in osservazione sanitaria obbligatoria.

Queste le immagini dei primi interventi.