Piano di Sorrento. Il post di Fabrizio Russo della protezione civile “Sto vedendo le vere difficoltà della vita.. aiutiamoci tutti insieme”

Piano di Sorrento. A noi di Positanonews ha colpito questo post su facebook di Fabrizio Russo, uno dei generosi volontari della protezione civili, gli “eroi” di questa situazione di pandemia da Coronavirus Covid-19, anche se non vogliono essere chiamati eroi, diamogli un riconoscimento a questi ragazzi e grazie di cuore

Cari amici oggi voglio condividere una cosa che ormai tutte le sere quando poggio la testa sul mio cuscino mi fa riflettere un po su tutto ciò che sta accadendo…

E SPECIFICO non sono un eroe, non mi sento di esserlo, e neanche voglio esserlo!…

Chi ben mi conosce grazie a lavoro, amicizie,tempo libero sa che tipo di ragazzo sono, sempre sorridente (nonostante qualsiasi difficoltà),e sempre disponibile e altruista, beh diciamo piccole doti che nel mio piccolo mi fanno onore, non mi sono mai tirato indietro soprattutto nelle difficoltà come in questo momento difficile per la nostra popolazione, ma non sono qui per raccontarvi la mia vita privata!

Come prima ho specificato adoro le difficoltà e soprattutto in questo momento difficile anche io mi sono messo in gioco per la mia popolazione, ma non da eroe ma da semplice volontario di protezione civile del mio comune di appartenenza al quale faccio parte da circa 7/8 anni un gruppo che mi ha sempre sostenuto e aiutato in qualche mio momento di difficoltà, diciamo un po come una seconda famiglia, in questi giorni di emergenza i pensieri sono tanti, preoccupazioni, il da farsi etc etc. Osservi , ascolti e ti chiedi quando finirà tutto? Chi vincerà? .

Ho ricevuto molti incarichi a volte con la paura di non poterli portare a termine, e vi dico che mi e andata sempre bene… sto vedendo cose che neanche immaginavo di vedere le vere difficoltà delle vita ma e ciò che mi sta facendo riflettere su delle cattiverie viste con i miei occhi o raccontatemi da persone nel mio lungo giro di porta a porta per per qualche consegna di mascherine,farmaci o spesa, e non potete immaginare il sorriso che nascondono dietro quelle mascherine quando ci vedono arrivare o bussare al loro citofono anziani, bambini o famiglie.

C’è chi alle mie spalle si starà facendo qualche bella risata ma come tutti ben sapete ovviamente chi mi conosce ho sempre adorato chi ha riso alle mie spalle perché mi ha aiutato nel mio cammino ad essere più forte e a rialzarmi dopo essere inciampato.

Ma non do neanche peso alle vostre parole o risate perché da come ho capito da qualche racconto, di cattiveria,invidia, e menefreghismo c’è ne molto in giro io non sono qui per combattere questo ma sono qui per aiutare!

Ne usciremo vincitori ancora una volta ma spero che ognuno di voi dopo aver letto questo messaggio si faccia qualche piccolo esame di coscienza invece di sentirsi superiore dietro una tastiera o come tanti scienziati o saputelli che sono in giro e vi giro che ne sto vedendo e sentendo veramente tanti!

Invece di digitare iniziate ad aiutare chi realmente ne ha di bisogno non voglio sentirmi superiore a nessuno ma ciò che ho imparato non importa cosa tu faccia ma ciò che fai mettici sempre cuore e vedrai che il gesto sarà apprezzato!!

Con questo chiudo FORZA POSSIAMO FARCELA TUTTI INSIEME!