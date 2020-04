Piano / Sorrento . Positanonews TG . Il dopo Coronavirus, sentiamo il sindaco Iaccarino e Raffaele Attardi “Un decalogo con gli operatori”. In diretta abbiamo sentito il sindaco di Piano di Sorrento, il dottor Vincenzo Iaccarino , che ci ha parlato della situazione che sembra sotto controllo ( Nessun nuovo contagiato in Penisola Sorrentina, 3 guariti oggi ) e Raffaele Attardi che ci illustra la cabina di regia concordata col sindaco Giuseppe Cuomo “Abbiamo invitato tutte le categorie per approntare concordemente un decalogo per affrontare la Fase 2. Con gli operatori studieremo come affrontare al meglio questa fase, seguendo i principi dell’OMS sul distanziamento sociale”. Insomma il Covid-19 fa ancora paura, ma si deve ricominciare e ripartire con fiducia. Anche l’ASCOM, che ha fatto un coordinamento, come ci informa il vice carottese Rossi, si confronta con tutte le realtà circondariali da Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense . E’ il momento di lavorare insieme al dopo. “Il 3 maggio si avvicina – dice Attardi -, bisogna che si cominci a pensare per il dopo, puntando sempre all’eccellenza per Sorrento” . Piano è il Comune che ha fatto più tamponi, ma sono solo una sessantina, su 4 contagiati, il numero di contagiati della penisola, poco oltre la trentina, non sono tanti in effetti, si potrebbe pensare che gli asintomatici ci sono e non sono pericolosi… “Gli amministratori ora devono concentrarsi sulla difficile organizzazione del dopo – dice Iaccarino -, per quanto riguarda gli asintomatici non abbiamo certezze scientifiche e se non si fanno accertamenti non possiamo fare affermazioni di alcun tipo, seguiremo le indicazioni del Governatore della Campania De Luca, a cominciare dal monitoraggio delle fasce a rischio. ”

