Da Piano di Sorrento a Positano. Riprendono i lavori per l’asfalto sulla Statale. Dalla Costiera Amalfitana alla Penisola Sorrentina, tra poco la cittadinanza avrà di nuovo la possibilità di muoversi, ragion per cui sono ripresi i lavori sulla strada Statale: gli operai hanno già asfaltato un bel tratto di strada, tratto che va da Piano di Sorrento per Vico Equense fino a Positano.