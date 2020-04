Piano di Sorrento piange la scomparsa del Comandante Luigi Lardaro di anni 66.

Ne danno il triste annuncio la moglie Elisa, le figlie Laura e Annarita e la famiglia tutta

Ricordiamo che non si terrà alcun rito funebre in ottemperanza al decreto ministeriale per il contenimento del coronavirus. Pertanto, domani, giovedì 10 aprile, dopo la benedizione, la salma sarà cremata e l’urna verrà depositata nel cimitero di Meta.

Noi tutti ci stringiamo in cordoglio attorno alla famiglia Lardaro, in questo momento così doloroso.