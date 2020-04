Piano di Sorrento. Partono i lavori alla Clinica San Michele per ospitare i degenti covid-19

Piano di Sorrento. Dopo la richiesta al dottor Franco Cirillo , proprietario dell’ex Clinica San Michele, Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha proseguito con il suo lavoro per ripristinare l’uso dell’ex Clinica, con una richiesta al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Poi la conferma, ieri Clinica San Michele è stata ufficialmente riaperta e questa mattina sono iniziati i lavori di ristrutturazione per garantire la funzionalità della struttura, aumentando così il numero dei posti letto che potrebbero essere necessari in questa grave emergenza socio-sanitaria.

La Clinica ospiterà medici e personale sanitario per la gestione domiciliare dei pazienti affetti o sospetti di infezione da coronavirus.

Inoltre nel cortile della stessa, oltre alle macchine in uso ai medici, verrà parcheggiato un camper per raggiungere in tempi brevi le località più estreme del territorio per assicurare assistenza specialistica alle persone sospette di contagio e poste in osservazione sanitaria obbligatoria.

Con la disponibilità dei locali della ex clinica di Piano, chiusa da anni, è stato compiuto un importante passo avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria in penisola. – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Iaccarino