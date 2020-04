Piano di Sorrento. Offerte pasquali al Caffè Coloniali Maresca e consegna a domicilio!

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Offerte pasquali al Caffè Coloniali Maresca e consegna a domicilio! Fatevi guidare dall’odore del caffè fresco macinato, quel caffè è riconosciuto come uno dei migliori del mondo, selezionato e tostato grazie ad una antica e consolidata tradizione che si trasmette di famiglia in famiglia. Qui potete acquistare il caffè macinato fresco, l’addetta, con grande cordialità e professionalità, fa macinare davanti ai vostri occhi i preziosi chicchi per poi avere un caffè freschissimo.

Ma non solo, questo negozio è una vera e propria eccellenza, un gioiello da vedere , con prelibatezze uniche nel suo genere.

Al Caffè Coloniali Maresca, sul Corso Italia 289, aperto dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, prendono il via le offerte pasquali del 20% su tutti gli articoli di Pasqua della Lindt, uova e coniglietto Golden e altri ovetti confettati. Nel meraviglioso negozio di Celeste Maresca è possibile trovare, oltre alle uova pasquali, cioccolatini sfusi in scatole, biscotti, pasticcini, caramelle, confetti, liquori e ovviamente anche il caffè macinato fresco.

Inoltre, è attiva la possibilità di consegna a domicilio, rivolgendosi al numero telefonico 081.8786722!

Complimenti per l’iniziativa da tutto lo staff di Positanonews!