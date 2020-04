Piano di Sorrento. La pescheria “Delfino” in Piazza Cota sempre all’avanguardia . Anche con la quarantena e il Coronavirus Covid-19 la freschezza e la qualità la fanno da padrone nella dimora di Lena di Martino, Una pescheria che è diventata sinonimo di passione e professionalità, che da oltre 30 anni offre solo il meglio agli abitanti della zona e non solo. In completa sicurezza, mascherine e distanza rispettate, prodotti ittici di prima scelta, il pesce pescato da pescatori di fiducia e, per andare incontro alla clientela, anche consegne a domicilio.