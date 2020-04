Piano di Sorrento. Mimmo D’Esposito, da dentista a volontario della Protezione Civile. “Ho deciso di prestarmi a quest’attività per il Paese. Credo che bisogni fare meno chiacchiere e più fatti, c’è bisogno di darsi da fare”. Domenico D’Esposito, oltre ad essere un dentista affermato, è il cognato del sindaco Vincenzo Iaccarino. “Ho deciso di farlo perché ritengo che sia giusto per la città”. Il suo appello per la comunità è quello di dare una mano, anche in piccolo, perché in questo momento di emergenza le cose da fare sono davvero molte. “La mia categoria non ha avuto la chiusura dallo Stato. Potrei lavorare sicuramente, ma si tratta di una questione di coscienza. In questo momento, però, credo che sia più importante pensare ad unirsi tutti e pensare al bene del popolo, dandosi da fare e facendo qualcosa. Io faccio quello che posso”.