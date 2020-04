Piano di Sorrento. Il meteo dell’Istituto Nautico: giovedì ritorna il sole.

L’abbassamento della pressione ha portato l’instabilità con un po’ di ritardo rispetto a quanto previsto venerdì. Attualmente il vortice depressionario si trova tra la Tunisia e la Sardegna e ci accompagnerà fino a mercoledì quando si sposterà, affievolito, verso la Grecia ed il tempo tornerà soleggiato , da giovedì (sole e nuvole) fino al fine settimana. Oggi pioggia fino a tarda serata,quindi miglioramento modesto in nottata e per la mattinata di martedì poi, fino a mercoledì pomeriggio, cielo coperto con piogge deboli. Da giovedì ritorna il sole. Temperatura in leggerissima diminuzione, venti prima da sud poi da est, più forti mercoledì.

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina