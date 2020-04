Piano di Sorrento. Tutti abbiamo ancora nella mente la corsa sfrenata di Don Pasquale Irolla la mattina di Pasqua in una Basilica di San Michele deserta per annunciare, cantando, la Resurrezione di Gesù. In tantissimi, compresi noi di Positanonews, abbiamo apprezzato e compreso fino in fondo il significato del suo gesto ed abbiamo gioito con lui, abbiamo corso virtualmente insieme a lui attraversando le navate, l’altare e salendo fino al tempietto dove troneggia la statua di San Michele Arcangelo. Ed oggi il video della serie di riflessioni “Versi a due voci” ci regala un’altra grande emozione. Partendo dalle parole David Maria Turoldo “Per il mattino di Pasqua”, Don Pasquale guarda alla Pasqua che simboleggia anche la rinascita dopo questo periodo buio che stiamo attraversando. Ecco le sue parole: «Anch’io vorrei donare una cosa al Signore. Resterò tutta la notte col telescopio a guardare Oriente finché non avvisterò la Pasqua. Correrò a perdifiato per tutte le navate cantando ‘Risurrezione’ fino ad arrugginirmi la voce. Impregnerò i passanti di profumo d’arancio fino a diventare tutt’uno con la primavera. Aspergerò di acqua benedetta bambini e genitori fino ad inzupparne gli abiti di festa. Declamerò versi a memoria dal pulpito attirando l’attenzione come un cantastorie ubriaco. Invierò a piedi scalzi i ministranti ad annunciare sottovoce all’orecchio di tutti la parola d’ordine ‘smettila di piangere’. Farò piovere dal cielo rose e fiori di campo fino a colorare un tappeto di petali ai nostri piedi e poi aprirò la bocca solo per cantare, cantare modulando al tempo delle emozioni note e parole. Io vorrei donare una cosa al Signore, saltellerò come un giullare fino a che tutti dicano: “E’ pazzo”, sorridendo fino alle lacrime, sudando senza arrossire e rientrando a casa danzando di gioia e infine invitare tutti, ma proprio tutti, a gridare all’intero pianeta: “Sono un ragazzo fortunato”».

Guardate il video, godetevi le immagini ed ascoltate le parole di Don Pasquale. Perché lui sarà davvero un ragazzo fortunato ma ancor di più siamo fortunati noi carottesi ad avere alla guida della nostra Parrocchia un sacerdote come lui che in questo periodo difficile che ci vede costretti nelle nostre abitazioni non ci ha mai abbandonato, ci è stato sempre vicino e continua a farlo con le sue catechesi, la Liturgia della Parola, la preghiera del Rosario, l’ora di adorazione, che condivide con i fedeli tramite i video che ci fanno sentire meno soli, ci aiutano a coltivare la nostra fede sicuri che presto potremo tornare a farlo tutti insieme. Grazie di cuore Don Pasquale.