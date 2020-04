Piano di Sorrento. Il messaggio di auguri del sindaco Vincenzo Iaccarino per questa Domenica delle Palme ai tempi del Coronavirus

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino

Cari carottesi, oggi la Benedizione delle Palme non la faremo nelle piazze o nelle chiese ma alzando simbolicamente il ramoscello d’ulivo nei nostri cuori e gli auguri di pace ce li scambieremo nell’intimità delle nostre famiglie, con i nostri cari più stretti e col pensiero a tutti quanti avremmo voluto rivolgere un augurio di pace e di serenità!

Un pensiero va alle tante vittime di questa tragedia, a chi lotta in ospedale tra la vita e la morte, a chi vive una quarantena nel timore del peggio, a chi combatte per noi ogni giorno una battaglia silenziosa contro un nemico invisibile che può renderci complici incoscienti del contagio.

Buona Domenica delle Palme e non abbassiamo la guardia restiamo a casa. A pranzo con la famiglia riunita.

Il ramoscello di ulivo mettiamolo al centro della nostra tavola e preghiamo il Signore che ci aiuti ad essere forti e a superare questa prova.

Ce la faremo, un abbraccio forte a tutti voi. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino