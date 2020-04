Riportiamo il messaggio dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento in occasione di questo mercoledì santo.

“Corri ragazzo, corri! Istruzioni per l’Uso – Parte Terza. 8 Aprile A.D. 2020 – Mercoledì Santo

Quest’anno i nostri lampioni e le nostre lanterne saranno i balconi e le finestre delle nostre case. Abbiamo bisogno di Luce per accendere e per segnare il cammino delle Processioni Nere. Così saremo noi a tracciare il percorso di una Processione lunghissima che entrerà in ogni strada, in ogni vicoletto; una processione che aprirà portoni, salirà scale fino ad arrivare alle soglie delle nostre porte per trovarci pronti, come chi sa di avere un appuntamento con la storia.

Un giorno racconteremo questi momenti terribili; ma racconteremo di come grazie al nostro Venerdì Santo si trasformò in una favola da tramandare di generazione in generazione.

Allora dalle 2:45 e per tutta la notte e dalle ore 19:30 del Venerdì Santo 10 Aprile A.D. 2020 illuminiamo i balconi o le finestre con candele, lumini o con quanto possa far capire che lì c’è un famiglia in processione; prepariamoli con le coperte come quando si accoglie il Santissimo, o come quando si ha percezione dell’appuntamento con la storia.