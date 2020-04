Piano di Sorrento. Mario Russo in consiglio comunale “Due i morti per coronavirus Covid-19” . A riportarlo il blog Talepiano Sono due i morti da Coronavirus a Piano di Sorrento: è quanto si è appreso ieri nel corso della diretta della seduta straordinaria del Consiglio comunale tenutasi in videoconferenza. A rivelarlo è stato il Presidente stesso dell’Assise, Mario Russo che, nel prendere la parola subito dopo l’appello, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per ricordare due concittadini morti nei giorni scorsi. In realtà Russo ha citato il nome di un cittadino residente in un altro Comune e quello di una donna morte pochi giorni fa. Prontamente sono intervenuti il Sindaco Vincenzo Iaccarino, il Consigliere del Movimento 5 Stelle Salvatore Mare e l’Assessore ai Servizi sociali Rossella Russo che hanno ricordato al Presidente anche il nome di un altro concittadino, peraltro l’unico che sino ad ora si sapeva essere morto per il virus.

E’ stato a quel punto che ha preso la parola il rappresentante del gruppo Podemos Raffaele Esposito che ha evidenziato che c’era stato un altro decesso che avrebbe meritato il ricordo, quello della madre di un ex Amministratore comunale.

Il Presidente Russo, sorpreso da questa ulteriore precisazione, ha chiesto ad Esposito se anche in quest’ultimo caso si fosse trattato di CoVid 19, ma Esposito ha fatto sapere che la circostanza non gli risultava, prima di domandare:

Ma perché le altre tre, tutte e tre morte per il Coronavirus?

Lapidaria è arrivata la risposta di Russo:

Sì, sì.

Una risposta che ha sorpreso un po’ tutti, anche perché sino ad ora non si era a conoscenza di questo ulteriore decesso avvenuto lunedì scorso. Un decesso che ad oggi non è stato comunicato dal Sindaco Vincenzo Iaccarino e che non risulta nemmeno nei report che ogni sera lo stesso Iaccarino dirama dal suo profilo facebook.

Una circostanza davvero singolare e che a questo punto c’è da credere non sarebbe mai emersa se non fosse stato per il Presidente Russo. E’ possibile ascoltare gli interventi cliccando qui a partire dal minuto 1 e 53.