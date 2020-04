Piano di Sorrento in lutto per un ex infermiere: ci lascia Franco Grimaldi

Penisola sorrentina. Si è spento serenamente nella città di Piano di Sorrento un ex infermiere,di nome Franco Grimaldi. Ad annunciarlo è la moglie Carolina, con i figli Italo, Adelaide, Antonino, Giada e Paola, oltre a nuore e generi, la sorella e i cognati, i cari nipoti e tutti i parenti.

Purtroppo non si celebrerà il rito funebre in ricordo del caro sig. Franco, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni ministeriali che vietano i funerali. La salma sarà benedetta oggi, martedì 7 aprile, e poi sarà cremata.

La redazione di Positanonews e il direttore, si unisce all’ultimo saluto del caro Franco, condoglianze all’intera famiglia.