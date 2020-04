Piano di Sorrento in lutto per la perdita Di Maddalena Iannone in Savarese.

Ne danno il triste annuncio il marito Antonio, i figli Lauro e Pina, il genero Salvatore e la famiglia tutta

Ricordiamo che non si terrà alcun rito funebre in ottemperanza al decreto ministeriale per il contenimento del coronavirus.

Noi tutti ci stringiamo in cordoglio attorno alla famiglia Savarese, in questo momento così difficile.