Piano di Sorrento. Le Tre Arcate ha riaperto! Pizze a domicilio sempre allo stesso prezzo

Appena è stato possibile farlo, Le Tre Arcate si è attivato ed ha riaperto: già da oggi, dunque, è possibile chiamare e ricevere una pizza direttamente a casa.

Noi di Positanonews abbiamo sentito le parole di Alessandro, che ci ha detto: “Sì, abbiamo aderito per dare un servizio ai nostri clienti”. Per quanto riguarda la richiesta ha poi aggiunto: “C’è una buona richiesta, per la prima sera c’è una buona richiesta. I prezzi sono gli stessi, uguali a prima, non c’è un’aggiunta per i costi di consegna”.