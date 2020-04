Piano di Sorrento. Le celebrazioni della Settimana Santa nella Parrocchia di San Michele Arcangelo

Piano di Sorrento. Parrocchia di San Michele Arcangelo

Programma della Settimana Santa 2020

Entriamo nella Settimana Santa con fede, vivendo il vuoto delle Celebrazioni e delle Processioni e dei Cori con tristezza da offrire a Dio come opportunità di purificazione: Dio non delude e non ci abbandona, è presente in noi, ci guida e ci protegge sempre, soprattutto in questo tempo.

Il programma che segue vuol essere un aiuto alla preghiera personale e familiare, con l’invito a vivere il Grande Silenzio del Triduo Pasquale, restando nella Basilica d’oro dell’anima e della propria casa a pregare e cantare.

Invito a rinunciare a ogni surrogato di Processioni e di Cori, pur fatto con amore e con fede; la preghiera e il canto risuonino con forza nell’anima e nella propria casa, Dio ci vedrà e ci ascolterà compiaciuto. Impegniamoci ché nessuna persona estranea prende iniziative che sviliscano il patrimonio sacro della nostra Tradizione.

Vi benedico con affetto! Don Pasquale

Domenica della Palme 5 aprile

Ore 10.00 – Liturgia della Parola dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 10.30 – Riflessione sulla Parola di Dio del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano (Youtube – Facebook)

Ore 11.00 – Santa Messa di Sua Santità Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro (RaiUno – TV2000)

Ore 21.00 – Decade di Rosario dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Lunedì Santo 6 aprile

Ore 20.00 – Intronizzazione delle Statue del Cristo Morto e dell’Addolorata dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Martedì Santo 7 aprile

Ore 21.00 – “Il Martedì Santo nel tempo della prova” riflessione e Decade di Rosario dall’Oratorio di San Nicola (Youtube – Facebook)

Mercoledì Santo 8 aprile

Ore 21.00 – Decade di Rosario dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Giovedì Santo 9 aprile

Ore 17.30 – Riflessione sulla Parola di Dio del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano (Youtube – Facebook)

Ore 18.00 – Santa Messa in “Coena Domini” di Sua Santità Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro (RaiUno- TV2000)

Ore 20.00 – “Una Comunità in Cammino” – preghiere, canti, immagini e suggestioni del Giovedì Santo (Youtube – Facebook)

Ore 22.00 – Decade di Rosario dalla Congrega della Santissima Annunziata (Youtube – Facebook)

Venerdì Santo 10 aprile

Ore 2.45 – Decade di Rosario accanto alla statua della Madonna Addolorata dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 9.00 – Ufficio Divino dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 15.00 – Via Crucis dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 17.30 – Riflessione sulla Parola di Dio del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano (Youtube – Facebook)

Ore 18.00 – Celebrazione della Passione del Signore di Sua Santità Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro (RaiUno – TV2000)

Ore 20.50 – Decade di Rosario accanto alla statua del Cristo Morto dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 21.00 – Via Crucis sul Sagrato della Basilica di San Pietro (Youtube – Facebook)

Sabato Santo 11 aprile

Ore 9.00 – Ufficio Divino dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 20.30 – Riflessione sulla Parola di Dio del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano (Youtube – Facebook)

Ore 21.00 – Veglia Pasquale di Su Santità Papa Francesco (RaiUno – TV2000)

Domenica di Pasqua 12 aprile

Ore 10.00 – Liturgia della Parola dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)

Ore 10.30 – Riflessione sulla Parola di Dio del nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano (Youtube – Facebook)

Ore 1.00 – Santa Messa di Sua Santità Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro (RaiUno – TV2000)

Ore 20.00 – Vespro Solenne dalla Basilica di San Michele Arcangelo (Youtube – Facebook)