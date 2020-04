Piano di Sorrento, lavori al ponte Orazio: bando di gara sospeso

Stop nell’iter legato alla procedura di assegnazione dei lavori al Ponte Orazio, stradina che collega Piano di Sorrento con Meta. Via Ponte Orazio, ricordiamo, è una strada fondamentale: consente a circa trecento persone di raggiungere abbastanza agevolmente il centro di Piano di Sorrento ma versa in pessime condizioni da troppo tempo ed è stata interessata da un crollo importante in passato.

Dopo i passi avanti degli ultimi mesi, è arrivato uno stop che allungherà di fatto i tempi. Come si legge nel documento del Comune di Piano di Sorrento, al fine di corrispondere alle specifiche richieste di

chiarimenti formulate al Comune dalle stazioni appaltanti e di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina legata al bando è disposta la sospensione del bando.

La sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 (cfr. 15 maggio 2020) si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione.

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti con circolare del 26 marzo 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini di fornire una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del D.L. 18/202, puntualizza e precisa che tale sospensione “si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis”.

Ecco, quindi, che è arrivata la sospensione fino al 15 maggio.

In virtù di detta sospensione, i termini endoprocedimentali della procedura di gara sono

così stabiliti:

– termine richieste di chiarimenti 11/06/2020 ore 12:00;

– termine ricezione offerte 18/06/2020 ore 12:00;

– prima seduta pubblica (apertura offerte) 22/06/2020 ore 10:00.