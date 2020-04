Riportiamo il messaggio dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento a pochi giorni dal Venerdì Santo.

Corri Ragazzo, corri! – 10 Aprile A.D. 2020 Venerdì Santo. Istruzioni d’uso – Parte Prima

Ci avviciniamo alle Processioni Nere del Venerdì Santo in questo “Tempo senza Tempo” e dovendole vivere in una modalità nuova abbiamo bisogno del vostro aiuto. I piccoli filmati che ci accompagneranno fino al 10 Aprile saranno un modo per realizzare un Sogno e per farci sentire meno soli. Sono piccoli grandi gesti che appartengono al “sale” della nostra Terra: Terra abitata da sempre da donne e uomini che non si sono mai rassegnati alla sconfitta.

La nostra Secolare Storia disegna per noi un DNA fatto di caparbietà, altruismo, tenacia, forza: NOI SIAMO NATI PER LOTTARE FINO ALLA FINE. Siamo plasmati di vento e sale, sole e mare; cresciuti come alberi che resistono per secoli alle tempeste più forti, piegandosi al vento senza spezzarsi.

Allora: “CORRI RAGAZZO, CORRI!” facciamo nostro questo “grido” di Battaglia e iniziamo a mettere pronte: scarpe, calze, pantalone e maglia nere.

Predisponiamo candele, fiaccole e ceri per illuminare le nostre case. Per quel giorno appendiamo anche le coperte ai balconi.

Prendiamo chiodi, Martelli, vassoi, tuniche, vesti rosse e pezzi di corda intrecciata al modo delle discipline romene: prendiamo tutto quello che troviamo in casa e che può ricordarci i simboli della passione. Facciamo come da bambini quando tutti ci “costruivamo” la nostra Processione Privata. Vivremo nell’intimo delle nostre case, con i nostri cari il Venerdì Santo. Vedrete che arriveranno dalle altre abitazioni, dalla strada i suoni, i canti e le preghiere di tutti.

Buona Domenica delle Palme