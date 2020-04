Piano di Sorrento e la solidarietà. Azienda dona quattro quintali di patate per le famiglie in difficoltà

Piano di Sorrento. Una delle parole chiave di questa emergenza Coronavirus è sicuramente “solidarietà”. In questo periodo così difficile si susseguono i gesti di generosità in aiuto di chi ha bisogno perché messo in ginocchio dalla crisi economica legata al periodo di isolamento forzato e di assenza di lavoro. Il sindaco di Piano di Sorrento, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto ringraziare a nome della comunità carottese l’Azienda Ezechiele di Michele Moccia per aver donato alla Protezione Civile di Piano 4 quintali di patate che ora sono in distribuzione alle famiglie in stato di necessità.