Piano di Sorrento. La riflessione di Domenico Cinque sulla Settimana Santa appena trascorsa: “Forse è stata più importante delle altre”

Riportiamo la riflessione del carottese Domenico Cinque, appassionato di storia locale, sulla Settimana Santa appena trascorsa.

Una Settimana Santa importante

Da più parti sento dire o scrivere “che brutta Settimana Santa”, “Settimana Santa da cancellare”… certo la mancanza delle Processioni si è fatta sentire, ma proprio per questo la Settimana appena trascorsa forse è stata più importante di tutte quelle che negli anni l’hanno preceduta. E’ stata importante perché ha rilevato il vero senso delle processioni per noi carottesi, esse sono un evento che ha molteplici sfaccettature, tutte importanti. Certo vi è l’aspetto religioso penitenziale ma fermarsi ad esso significa aver capito poco o nulla. Se fosse solo questo il valore di quei Riti l’assenza si sarebbe potuta colmare facilmente con la preghiera privata, il silenzio, il raccoglimento. Ed invece i carottesi in quelle serate del Giovedì e Venerdì Santo hanno sentito impellente la necessità di ascoltare i suoni dei tamburi, le note dei cori, vedere le immagini degli incappucciati su foto e filmati degli anni precedenti. Ognuno si è industriato come poteva, file musicali trasmessi a tutto volume per le strade deserte, video proiettati sui muri dei palazzi, tutto andava bene purché non ci sentissimo abbandonati, sentissimo la presenza di quelle figure. Quasi come avvertissimo che quel virus maledetto avesse attaccato quei cortei, tutti noi ci siamo schierati a loro difesa con le armi che abbiamo, li abbiamo fatti vivere per quanto possibile anche quest’anno e così abbiamo sconfitto il male. Abbiamo riaffermato inconsapevolmente con quei gesti d’amore che le Processioni sono un bene di tutta la collettività, nessuno le possiede veramente e nessuno della nostra comunità può essere definito un estraneo rispetto ad esse. Chi si è permesso di scrivere quell’orrendo termine ha avuto la risposta in quei due giorni, una risposta d’amore e di disobbedienza a dictat inaccettabili, fonte forse di qualche consiglio sbagliato o di una colpevole sottovalutazione di un tesoro che penso non si è in grado di capire sino in fondo. Cori si sono levati in ogni angolo del nostro paese, surrogati che hanno fatto bene al cuore e all’anima e sono certo hanno fatto comprendere a qualcuno che noi, il popolo di Piano, siamo tutti tutori e proprietari di quel patrimonio. Tutto ciò va oltre il Rito penitenziale, abbiamo dimostrato che noi vediamo in quei cortei le nostre radici, la nostra identità più profonda, il nostro passato ma anche il nostro futuro. Sono eventi, piaccia o no, culturali. Ci commuoviamo alle note dei cori non perché evocano la Passione di Cristo ma perché ci rimandano alla nostra infanzia, a cosa noi siamo veramente. Quelle note ci legano indissolubilmente a questa terra dovunque le ascoltiamo. “Al Calvario al Calvario o redenti” ed in un attimo da qualsiasi punto del mondo siamo riportati a casa e ci rivediamo bambini per mano dei nostri genitori. La magia è tutta qui… e non è poco. Ecco perché abbiamo fisicamente bisogno di quei canti, di quelle note. Sono una rassicurazione, un dirci che siamo ancora una famiglia nonostante tutto e lo abbiamo dimostrato proprio in questa Pasqua 2020, ognuno dalle proprie case ma uniti da quei suoni. Nessuno, ne sono certo, ha resistito alle prime note ad aprire il balcone e mettersi in ascolto commosso. Questa è la nostra forza, siamo ancora capaci di sentirci uniti intorno a dei valori, di disobbedire quando qualcuno tenta di appropriarsene, al silenzio che hanno tentato di imporci abbiamo risposto con una miriade di suoni dai balconi e dalle finestre, una risposta di immenso valore che sarà di monito per il futuro. Grazie carottesi.