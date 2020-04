Piano di Sorrento. La proposta dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata: “Un coro virtuale, filmatevi mentre cantate il nostro inno”

Riportiamo la bellissima proposta dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata di Piano di Sorrento.

Chi si era rassegnato a non cantare “Genti Tutte”, l’inno del Giovedì Santo della nostra processione bianca, accoglierà con gioia questa iniziativa. La processione non sfilerà fisicamente per le nostre strade cittadine, ma noi la renderemo comunque “viva” attraverso la nostra preghiera, i nostri canti e il nostro cammino spirituale.

A pensarci bene l’occasione è storica! Sì storica, spesso si abusa di questo termine, lo si riferisce a iniziative che prima o poi saranno dimenticate e certamente non rimarranno nella storia. Questa Quaresima e questa Settimana Santa 2020, invece, saranno e resteranno nella storia universale. Racconteremo ai nostri nipoti di quando non si fecero le processioni e questo ci fece scoprire che la processione, il cammino comune in preghiera, è dentro di noi.

Sì, per convenzione ci incontriamo il giorno e l’ora stabiliti per dare vita a un corteo che dopo poche ore svanisce e si dissolve, tranne per chi, come noi, vuole essere in “cammino” sempre, ogni giorno.

E allora prepariamoci a camminare e cantare: l’idea è semplice: riunitevi come famiglia, armatevi di un cellulare e riprendetevi mentre cantate il nostro inno.

Inviateci il vostro video, entra sabato prossimo 4 aprile, via whatsapp al 3319265058 e noi penseremo a metter su un coro degno di questo nome.

Qui trovate tutto quello che vi occorre: https://annunziatapiano.org/?p=2480