Piano di Sorrento. La Processione Nera del Venerdì Santo 2020: “Come se piovesse…”

Riportiamo il post dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento.

La Processione Nera – Venerdì Santo 10 Aprile A.D. 2020

Come se Piovesse…

Una delle domande ricorrenti dei bambini del Coro del Calvario è: “Priore ma se piove il Venerdì Santo, la Processione Nera esce?” Domanda che anche io facevo da bambino a mia Zia Rosetta quando ritiravamo la veste. Passano le generazioni ma la curiosità dei più piccoli resta sempre la stessa.

Mi sono chiesto come mai proprio loro sono i più terrorizzati dalla pioggia. La mia risposta è che si ha paura di non realizzare ciò che si ama veramente. Come mi raccontavano, così racconto: “Se piove e stiamo per strada, cerchiamo di ripararci. Se non siamo usciti ancora, aspettiamo che qualche nuvola, diradandosi, ci dia una mano. Se non smette, allora la cosa fondamentale è che la Madonna di notte e la Madonna e il Cristo la sera escano almeno sul Sagrato a benedire la Nostra Comunità.

Mi piace poi dire che la processione o per tutto il paese o solo sul sagrato è comunque uscita.