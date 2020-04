Piano di Sorrento. La Polizia Municipale scende in campo per la Pasquetta, noi restiamo a casa

Piano di Sorrento. Come promesso dal sindaco Vincenzo Iaccarino, i controlli della Polizia Municipale, ma non solo, avrebbero assicurato il monitoraggio delle strade in questo giorno di Pasquetta, per evitare che alcuni furbetti pensino di evadere la quarantena per riunirsi con amici e parenti o nelle seconde case. Solo in foto si contano ben nove agenti della Polizia Municipale di Piano, ma ce ne saranno molti di più, insieme a Carabinieri, Esercito, Polizia, Finanza, a perlustrare tutta la Penisola sorrentina.

Ecco il post del sindaco Iaccarino:

La nostra Polizia oggi è in strada per i controlli, noi restiamo a casa in famiglia. Buona Pasquetta

Non molliamo

Vi abbraccio tutti

Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino