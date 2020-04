Piano di Sorrento. La generosità dei pescatori passa anche per il Monastero

Penisola sorrentina. Un gesto che riempie il cuore di gioia e orgoglio, soprattutto per i carottesi. La generosità e solidarietà dei pescatori passa anche per il Monastero delle Suore Agostiniane di Piano di Sorrento. Oggi, come dice il sindaco Vincenzo Iaccarino, “c’è stato uno scambio di doni ed una grande emozione”.

Antonino Lauro è uno dei tanti giovani pescatori della Penisola sorrentina, e questa mattina si è presentato al Monastero con una vaschetta di pesce fresco da donare alle Suore. Commossa suor Angela che ha ricambiato con altrettanta generosità, regalandogli un opera raffigurante l’ultima cena.

E’ grazie ad alcuni gesti come questo che, in un momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria, si ritrovano i sentimenti di fiducia e speranza.