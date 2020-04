Piano di Sorrento. La comunità parrocchiale di Mortora dona l’uovo pasquale ai giovani della Protezione Civile. I ringraziamenti del sindaco Iaccarino

In questo momento di difficoltà che sta mettendo a dura prova tantissime famiglie ritrovatesi senza lavoro e senza una fonte di reddito, fa sempre bene al cuore vedere la generosità e la solidarietà di una comunità che dimostra in questo modo la sua grandezza e la sua unità. Uniti ce la faremo. Ed è il sindaco Vincenzo Iaccarino ha postare un messaggio di gratitudine sui social, che riportiamo integralmente: “Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno permesso con una donazione di avere dolci, uova e generi di prima necessità nelle case e sulle tavole delle famiglie in difficoltà economica della nostra comunità: Bar la Siesta, Gran Caffè Marianiello, Federalberghi, Caseificio fratelli Russo, Caseificio Michelangelo. Un ringraziamento speciale va a don Rito ed alla comunità parrocchiale di Mortora per aver donato ai giovani della nostra Protezione Civile questo uovo Pasquale simbolo di speranza e di pace”.